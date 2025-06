Abiti da sposa | tutte le celeb che per il giorno più bello hanno puntato su Dolce&Gabbana come Lauren Sánchez

Nel mondo dello spettacolo, il giorno del sì è diventato un vero e proprio show di stile, con le celebrity che scelgono Dolce&Gabbana per brillare nel loro momento più speciale. Dalle dive della royal family alle top model, fino alle icone del gossip, questa maison è la preferita per abiti da sposa che lasciano il segno. Prima di Lauren Sánchez, molte altre hanno puntato sulla raffinatezza e l’eleganza senza tempo di Dolce&Gabbana, consolidando il loro ruolo tra le grandi del wedding fashion.

Dalle royal, come Kitty Spencer e Rajwa Al Saif, alle modelle, come Bianca Balti e Mariacarla Boscono, fino a Kourtney Kardashian e ancora altre. Prima di Lauren Sánchez, ecco le famose che per i loro abiti da sposa hanno deciso di affidarsi a Dolce&Gabbana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Abiti da sposa: tutte le celeb che per il giorno più bello hanno puntato su Dolce&Gabbana (come Lauren Sánchez)

