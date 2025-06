Abigail Disney a The Big Interview | Quello che manca ai leader del tech è l’intelligenza emotiva

Durante l'evento di Wired, Abigail Disney ha acceso i riflettori sull'importanza dell'intelligenza emotiva come elemento chiave che manca ai leader del settore tech. Attraverso il suo nuovo documentario e le profonde riflessioni sulle disuguaglianze negli Stati Uniti, ci invita a ripensare il modo in cui guidiamo e innoviamo, dimostrando che il vero progresso si costruisce anche con empatia e consapevolezza sociale.

All'evento di Wired, l'attivista e filantropa ha parlato del suo nuovo documentario e delle disuguaglianze sempre più profonde che attraversano la società americana. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Abigail Disney a The Big Interview: “Quello che manca ai leader del tech è l’intelligenza emotiva”

Abigail Disney a The Big Interview: “ Quello che manca ai leader del tech è l’intelligenza emotiva.

