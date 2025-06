Abbonamenti Atalanta 2025-2026 tutte le informazioni in vista della prossima stagione

Se sei un tifoso nerazzurro, non puoi perderti le ultime novità sugli abbonamenti Atalanta 2025-2026, pensate per rendere ancora più emozionante la prossima stagione al Gewiss Stadium. Con il claim “E ho in mente te”, la società rinnova il suo impegno di vicinanza e passione verso i propri supporter. Scopri tutte le informazioni e prenota il tuo posto: le emozioni sono alle porte!

Abbonamenti Atalanta 2025-2026, ecco tutte le informazioni in vista della prossima stagione al Gewiss Stadium IL COMUNICATO "E ho in mente te" è una frase d'amore, di attaccamento e di presenza costante nei pensieri. Anche per questo è stata scelta da Atalanta quale claim della sua Campagna abbonamenti 202526. Tutte le info saranno online dalle 17 del .

Una frase che racconta i sentimenti e le emozioni di chi, ogni giorno, ha come pensiero costante due colori: il nero e l'azzurro. Una frase per chi, in ogni momento, esprime il suo amore, infinito, per l'Atalanta.

Dal 2010, la passione nerazzurra si indossa dalla culla Scopri sul nostro sito tutte le informazioni sul progetto Neonati Atalantini Since 2010, Nerazzurri passion begins at the cradle Learn all about the Neonati Atalantini project on our website

