Abbiamo avvisato la famiglia Epilogo tragico per la 14enne scomparsa nei giorni scorsi

La tragica scomparsa della giovane di appena 14 anni ha scosso profondamente tutta la comunità, lasciando senza parole e con il cuore pesante. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fragile la realtà dei nostri giovani e quanto sia importante tendere una mano a chi si trova in difficoltà. In un contesto così drammatico, il dolore si mescola alla speranza di trovare risposte e di evitare che simili tragedie si ripetano.

È una vicenda che spezza il fiato e lascia una comunità intera attonita. Una ragazzina di appena 14 anni, scomparsa da mercoledì, è stata ritrovata priva di vita nella serata di giovedì 26 giugno, intorno alle 20.45. Il suo corpo giaceva all’interno di una fabbrica abbandonata, un luogo dimenticato e ormai in disuso che si è trasformato, in poche ore, nello scenario di una tragedia. A trovarla, in circostanze ancora da chiarire, sarebbero stati lo zio e un amico di famiglia, al termine di una giornata vissuta nell’angoscia più totale. >> “In ospedale, un momento difficile”. Il dramma del volto più amato della nostra tv: “Cosa mi ha detto il medico” La giovane non si era presentata a scuola, dove era attesa per affrontare l’orale dell’esame di terza media. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it