Stamattina, a Bagnolo, un’abbattuta sbarra del passaggio a livello ha causato il caos nel traffico cittadino. L’incidente, avvenuto durante il transito di un’autovettura proprio mentre il treno sulla linea Reggio-Guastalla stava passando, ha messo in tilt la viabilità locale. Intervenuti rapidamente i carabinieri per mettere ordine e garantire la sicurezza di tutti. La situazione si è presto risolta, ma i disagi sono stati significativi.

Bagnolo (Reggio Emilia), 27 giugno 2025 - Disagi al traffico stamattina in via Guido da Bagnolo, nel centro abitato bagnolese, per l’abbattimento di una sbarra del passaggio a livello, dovuta al transito di un’autovettura proprio mentre stava scattando l’alt in vista del transito del treno della linea Reggio-Guastalla. La circolazione ha registrato intoppi, con l’intervento dei carabinieri per poter eseguire gli accertamenti e per dirigere il traffico. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Fer per poter ripristinare il regolare funzionamento delle sbarre del passaggio a livello. Anche la circolazione ferroviaria ha registrato conseguenze dovute al rallentamento a passo d’uomo nel tratto interessato dall’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbattuta sbarra del passaggio a livello, traffico in tilt a Bagnolo

