Abbandonare un animale è un atto crudele | il nuovo spot della polizia

Italia lancia un messaggio forte e chiaro con il nuovo spot, ricordandoci che abbandonare un animale è un gesto crudele e inaccettabile. In questo periodo dell’anno, aumentano purtroppo i casi di abbandono, ma è nostro dovere scegliere il rispetto e la responsabilità. La polizia sottolinea che ogni vita merita amore e attenzione, perché prendersene cura è un dovere di tutti noi. Ricordiamolo: non lasciamo mai indifeso chi ci dà tanto affetto.

È arrivato quel periodo dell’anno in cui assistiamo maggiormente a uno dei fenomeni peggiori: l’abbandono di animali. Quando si programmano le vacanze e si ha un amico a quattro zampe è necessario prendersene cura. L’abbandono non può essere mai la soluzione, non deve esserlo. La polizia di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it