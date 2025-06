Abbadia il sottopasso non c' è più | ecco com' è passare ora

Abbadia Lariana si trasforma ancora, e il sottopasso che un tempo attraversava via Novegolo ora è solo un ricordo. Ma non temete: la vita continua, e anche questa barriera viene superata in modo innovativo. È un esempio di come, anche nei cambiamenti più impattanti, troviamo soluzioni creative per mantenere vivo il collegamento tra le persone e i luoghi. E così, ad Abbadia…

Il sottopasso non c'è più, ma. ci si passa sotto lo stesso. Non è un paradosso, quanto una piccola forzatura che usiamo per spiegare quanto accade ad Abbadia Lariana. Il sottopasso ferroviario in via per Novegolo, a ridosso della rotonda sulla SP72, è stato abbattuto mercoledì mattina dai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: sottopasso - abbadia - ecco - passare

Nel vivo i lavori lungo la ferrovia a lago. Sottopasso chiuso ad Abbadia, a Bellano bye bye passaggio a livello - Nel vivo i lavori lungo la ferrovia a lago a Abbadia a Bellano, con il sottopasso chiuso e il passaggio a livello ormai eliminato, segnando un importante passo avanti per migliorare la mobilità locale.

VIDEO | Abbadia, il sottopasso non c'è più: ecco com'è passare ora.

Abbadia, il sottopasso non c'è più: ecco com'è passare ora - Dopo la riapertura del tratto stradale tra la SP72 e via per Novegolo, il transito è regolamentato da un se ... leccotoday.it scrive