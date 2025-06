A16 Napoli-Canosa chiusura del tratto Grottaminarda-Candela in entrambe le direzioni

Attenzione automobilisti: per lavori di riqualifica dello spartitraffico sull’A16 Napoli-Canosa, da lunedì 30 giugno alle ore 22:00 a martedì 1 luglio alle ore 6:00, il tratto tra Grottaminarda e Candela sarà chiuso in entrambe le direzioni. Questa interruzione temporanea influenzerà i percorsi verso Canosa e l’A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno adottate misure alternative e deviazioni per garantire la sicurezza e ridurre i disagi. Restate aggiornati per viaggiare sempre con tranquillità.

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica dello spartitraffico, dalle 22:00 di lunedì 30 giugno alle 6:00 di martedì 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, CanosaA14 Bologna-Taranto e Napoli.

Donna lancia due gattini dall’auto, follia sull’autostrada A16 Napoli-Canosa - Un gesto scioccante ha scosso l'Autostrada A16, dove una donna ha lanciato due gattini dall'auto. La Polizia Stradale ha identificato e denunciato un'insegnante dell'Avellinese, che avrebbe abbandonato i cuccioli in un atto di follia mentre si recava a lavoro a Napoli.

