A14 diramazione per Ravenna | lunedì 30 giugno riapre l’uscita di Lugo

Buone notizie per i pendolari e i viaggiatori: lunedì 30 giugno, l’uscita di Lugo sull’A14 diramazione per Ravenna riapre al traffico. Dopo i lavori di manutenzione e messa in sicurezza, il tratto sarà nuovamente accessibile, garantendo percorsi più sicuri e fluidi. Una novità che faciliterà gli spostamenti nella zona e ridurrà i disagi. Prepariamoci a riprendere il nostro viaggio con maggiore serenità e sicurezza.

Lugo (Ravenna), 27 giugno 2025 – Lunedì prossimo, sull’ A14d ir, riaprirà l’uscita di Lugo per chi proviene da Ravenna. A renderlo noto è la società Autostrade per l’Italia. I lavori del cantiere hanno visto l ’adeguamento delle barriere di sicurezza del tratto autostradale, in particolare nelle adiacenze di tre nuovi impianti di segnaletica verticale. Gli interventi di Autostrade per l’Italia sull’autostrada A14 - diramazione per Ravenna proseguiranno anche nei prossimi mesi nell’area dello stesso svincolo, con l’obiettivo di ammodernare l’infrastruttura e innalzarne gli standard di sicurezza: nel periodo delle lavorazioni sarà comunque garantita, durante il giorno, la transitabilità del cavalcavia dello svincolo e almeno un’uscita verso Lugo o Cotignola da qualsiasi provenienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A14 diramazione per Ravenna: lunedì 30 giugno riapre l’uscita di Lugo

In questa notizia si parla di: ravenna - lugo - diramazione - giugno

