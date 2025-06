A Villanova di Camposampiero nasce un lavandeto bio | 7.500 piante di bellezza

movimento verde che trasforma la natura in un autentico paradiso di bellezza e sostenibilità. In questo angolo di paradiso, tra profumi e colori, il bio diventa protagonista, invitandoci a riscoprire il valore della terra e della biodiversità. Un luogo dove il silenzio si anima di vita e speranza, lasciando tutti con la voglia di immergersi in questa oasi di pura natura. Se desideri un’esperienza unica, non puoi perderti il lavandeto di Villanova di Camposampiero.

Chi cerca un luogo dove la natura detta il ritmo e il silenzio è interrotto solo dal ronzio delle api, farebbe bene a fare un salto a Villanova di Camposampiero. Qui, al confine con Fiumicello di Campodarsego, Federico Gallo ha piantato 7.500 sogni profumati. Altro che mais e soia: il suo è il.

Sabato 21 giugno in lavandeto dalle 17.00 - Speciale aperitivo; - Ape gelato Apilla; - Pizza tir fino alle 22.00 - Banchetti hobbystici e speciale yoga. Il tutto per festeggiare il solstizio d'estate assieme a Caterina ed il suo Ganesha Yoga. Sarà l'occasione propizia Vai su Facebook

