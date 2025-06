A Venezia è il giorno del sì di Bezos

A Venezia, il giorno del grande evento di Bezos e Sánchez si dipana tra magia e riservatezza. La città si trasforma in un palcoscenico esclusivo, con location blindate e ospiti d’eccezione da tutto il mondo. Tra glamour internazionale e atmosfere italiane, la Laguna si prepara a vivere un matrimonio da sogno, lasciando tutti senza fiato. La serata, arricchita da una colonna sonora tutta italiana, promette di restare nella storia.

Si è svegliata presto la Laguna per le nozze da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Tutto blindato intorno alle location scelte per l’evento, a partire da San Giorgio, dove gli sposi diranno "sì" questa sera. Dopo la festa serale alla Madonna dell’Orto, con un parterre di ospiti globali: dalla regina Rania a Ivanka Trump, da Leonardo DiCaprio a Oprah, passando per il club Kardashian. Italianissima la colonna sonora, con canzoni di Al Bano e Battisti, e il menu stellato. Fuori, però, continuano le proteste dei "No Bezos", con uno striscione apparso sul campanile di San Marco. Un matrimonio che divide, ma che s'ha da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Venezia è il giorno del "sì" di Bezos

