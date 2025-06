A Travo incontro sulle novità per la raccolta domiciliare dei rifiuti

Sei invitato a partecipare all'incontro pubblico a Travo, un’occasione imperdibile per scoprire tutte le novità sulla raccolta domiciliare dei rifiuti. Organizzato dal Comune di Travo, Iren e Atersir, sarà il momento ideale per chiarire dubbi e condividere informazioni importanti con i nostri rappresentanti. Non mancare lunedì 30 giugno alle 21 nella Sala Polivalente di via Anguissola: insieme possiamo rendere il nostro ambiente più pulito e sostenibile!

La Sala Polivalente di via Anguissola ospiterà l’incontro pubblico promosso da Comune di Travo, Iren e Atersir per illustrare ai cittadini le novità relative alle modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti. L’incontro, organizzato lunedì 30 giugno alle 21, si inserisce nelle attività. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

