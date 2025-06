A torso nudo e coperto di sangue nel cuore di Terni | Questo dà il senso della gravità della situazione

A torso nudo e coperto di sangue nel cuore di Terni, questa scena inquietante rivela la gravità della situazione. È una calda sera di inizio estate, e tra la folla di via Roma, l’ex consigliere Michele Rossi si ferma, sorpreso e preoccupato. La sua uscita per un semplice gelato si trasforma in un momento di shock, lasciando tutti a chiedersi cosa sia successo e quali siano le conseguenze di questo evento drammatico…

Esterno notte, ore ventidue di una serata di inizio estate nel centro di Terni. Lungo via Roma c’è molta gente. Tra i passanti, anche l’ex consigliere comunale Michele Rossi. Ero uscito di casa per prendere un gelato assieme a un amico”. Verso la metà della via, l’attenzione di Rossi viene. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

