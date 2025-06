A ’Siamo fuori!’ musica live e ballo Tutti gli appuntamenti

Scopri l’estate a Bologna con “Siamo fuori!”, il festival che anima il Grand Tour Italia fino al 14 settembre. Tra musica live, balli e delizie gastronomiche, il parco si trasforma in un’oasi di svago e relax all’aperto. Ogni sera, dalle 18 in poi, un mix di divertimento per grandi e piccini, creando un’atmosfera magica sotto il cielo estivo. Vieni a vivere un’esperienza unica nel cuore della città!

Fino al 14 settembre, Grand Tour Italia, il parco di Bologna, si trasforma in un’oasi estiva di svago, gusto e musica. Parte ’ Siamo fuori! L’estate in Frutteto ’, uno spazio all’aperto pensato per accogliere bolognesi e visitatori in un’atmosfera rilassata e piacevole. Ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, l’appuntamento è dalle ore 18 e fino a tarda sera. Si comincia appunto alle ore 18 con l’ intrattenimento per bambini ’Laboratorio favole a merenda’ a cura di Slow Food per rendere lo spazio adatto anche alle famiglie. A seguire, dalle 19 alle 22, l’atmosfera si scalda con musica dal vivo: concerti, sonorità differenti ogni sera e artisti pronti a regalare emozioni e ritmo al tramonto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A ’Siamo fuori!’ musica live e ballo. Tutti gli appuntamenti

