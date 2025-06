A sei e nove anni scoperti nel Torinese due fratellini fantasma

In un angolo del Torinese, due fratellini invisibili si sono recentemente materializzati, sorprendendo tutti. I loro genitori, un olandese residente a Lauriano, hanno dichiarato di essere arrivati da appena due settimane, lasciando sconcertati le autorità durante lo sgombero di un cascinale a causa dell’alluvione dello scorso mese. Un mistero che scuote la comunità e solleva molte domande sulla loro provenienza e sul futuro di questi piccoli.

Il padre, un olandese residente a Lauriano da tre anni, si è così giustificato: "Sono arrivati da due settimane". Trovati dalle autoritĂ durante lo sgombero di un cascinale a causa dell'alluvione del mese scorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A sei e nove anni scoperti nel Torinese due fratellini "fantasma"

In questa notizia si parla di: anni - nove - scoperti - torinese

Napoli centro: a nove anni in sella ad una minicross da 100 cc., denunciati i genitori - A Napoli, un bambino di nove anni è stato trovato a guidare una minicross da 100 cc nella zona pedonale di Largo Berlinguer, nel quartiere San Giuseppe.

A sei e nove anni non sanno né leggere né scrivere: scoperti nel Torinese due fratellini fantasma; Due fratellini “fantasma”, mai registrati in Italia scoperti in un cascinale nel Torinese; Due fratellini “fantasma”, mai registrati all’anagrafe scoperti in un cascinale nel Torinese.

A sei e nove anni non sanno né leggere né scrivere: scoperti nel Torinese due fratellini "fantasma" - A sei e nove anni non risultano registrati all'Anagrafe, non sanno né leggere né scrivere, quasi non parlano, e sono stati trovati dai carabinieri, nel corso dello sgombero di un cascinale a Lauriano ... Da msn.com

I bambini invisibili: scoperti in un cascinale, mai registrati, mai andati a scuola - Vivevano nascosti tra le colline torinesi, in un cascinale abbandonato, senza documenti, senza scuola, senza un’esistenza ufficiale. iltempo.it scrive