A sei e nove anni non sanno né leggere né scrivere | scoperti nel Torinese due fratellini fantasma

Inaspettatamente, nel torinese, due fratellini fantasma sono stati scoperti mentre non sapevano né leggere né scrivere. Le autorità li hanno trovati durante lo sgombero di un cascinale colpito dall’alluvione, rivelando un caso di nascosti che solleva molte domande. Il padre, un olandese residente a Lauriano da tre anni, ha giustificato la loro assenza con una semplice frase: “Sono arrivati da due settimane”. La vicenda apre un capitolo inquietante sulla tutela dei minori e l’emergenza sociale.

Il padre, un olandese residente a Lauriano da tre anni, si è così giustificato: "Sono arrivati da due settimane". Trovati dalle autorità durante lo sgombero di un cascinale a causa dell'alluvione del mese scorso.

