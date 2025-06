A Scandicci torna Roccu u stortu venticinque anni dopo la prima

A Scandicci, torna dopo un quarto di secolo “Roccu u Stortu”, il celebre spettacolo di Francesco Suriano che ha conquistato il pubblico nel 2000. Questa riapertura speciale al Castello dell’Acciaiolo celebra il suo anniversario e rivela una versione inedita, firmata dalla talentuosa Compagnia Krypton. Preparatevi a rivivere un’esperienza unica, tra tradizione e innovazione, in un evento teatrale che promette emozioni straordinarie. Non mancate!

Firenze, 27 giugno 2025 – A venticinque anni esatti dal debutto in prima assoluta per Open City 2000, "Roccu u stortu" di Francesco Suriano rivede la scena nel luogo in cui nacque: il Castello dell'Acciaiolo. Martedì 1° luglio alle 21,30 la Compagnia Teatrale Krypton presenta infatti una versione inedita dello spettacolo, diretto e interpretato da Fulvio Cauteruccio, con il cantante e compositore Peppe Voltarelli – autore delle musiche originali create con "Il Parto delle Nuvole Pesanti" – affiancato alla fisarmonica da Pasquale Rimolo. Definita dal critico Franco Quadri "operina rock" e inserita nel Patalogo 2001 tra i dieci migliori spettacoli dell'anno, la pièce ha raccolto oltre 150 repliche tra festival e teatri di tutta Italia, una produzione televisiva su Rai2 per "Palcoscenico" e la diretta radiofonica su Rai Radio3.

In occasione dei 25 anni dal debutto in prima assoluta nel luglio 2000 dello storico spettacolo “Roccu u stortu” di Francesco Suriano, con la regia e l’interpretazione di Fulvio Cauteruccio, e con le musiche originali de “Il Parto delle Nuvole pesanti”, la Compag Vai su Facebook

