A Santa Sofia la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Giancarlo Biandronni

Sabato alle 17, nel suggestivo Parco della Resistenza di Santa Sofia, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Giancarlo Biandronni, un esempio di dedizione e passione nel mondo dell'istruzione e dell'amministrazione locale. Un momento speciale per onorare il suo contributo alla comunità e sostenere i giovani talenti. Un’occasione imperdibile per riflettere sul valore dell’educazione e del ricordo.

Sabato, dalle 17, nel Parco della Resistenza di Santa Sofia, verranno consegnate le borse di studio dedicate alla figura di Giancarlo Biandronni, indimenticabile figura di insegnante ed amministratore locale che, per lunghi anni, è stato dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Santa.

