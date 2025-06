A Roma Poste Italiane lancia le prenotazioni via telefono in 309 uffici postali

Roma si rinnova: Poste Italiane introduce le prenotazioni telefoniche in 309 uffici, facilitando l'accesso ai servizi postali. Da oggi, basta una semplice chiamata al numero 06.4526... per prenotare il proprio turno e risparmiare tempo, insieme alle già innovative opzioni digitali. Una soluzione smart pensata per rendere più comodo e rapido ogni vostro incontro con Poste Italiane, perché il futuro si costruisce anche con un semplice gesto.

Da oggi, nei 309 uffici postali di Roma e provincia dotati di gestore delle attese, è possibile prenotare il proprio turno allo sportello anche tramite una semplice telefonata. Accanto ai canali digitali – sito web e app di Poste Italiane – i cittadini possono ora contattare il numero 06.4526. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - poste - italiane - uffici

