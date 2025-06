A Pontecagnano Faiano torna Cinema al Verde nel segno della pace | dieci i film in cartellone

A Pontecagnano Faiano torna il cinema all'aperto nel segno della pace: dieci film imperdibili, un’occasione unica per vivere l’estate sotto le stelle in compagnia di storie che ispirano e uniscono. La tredicesima edizione di "Cinema al Verde", organizzata da Mascheranova e Foroscenica con Legambiente OcchiVerdi e il Comune, promette emozioni indimenticabili, supportata dalla Film Commission. Preparati a lasciarti coinvolgere da un’esperienza cinematografica che unisce cultura, natura e solidarietà.

È ai nastri di partenza la tredicesima edizione di "Cinema al Verde", storica rassegna cinematografica organizzata dalle associazioni Mascheranova e Foroscenica, in collaborazione con Legambiente OcchiVerdi e il Comune di Pontecagnano Faiano. L’edizione 2025, sostenuta dalla Film Commission. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: pontecagnano - faiano - cinema - verde

Pontecagnano Faiano, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente - Il 9 maggio scorso, a Pontecagnano Faiano, la Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de’ Tirreni ha arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente.

Domani sera, giovedì 26 giugno, al Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno, alle 20:30, a chiusura della stagione del Fitzcarraldo Cineclub circolo Arci, uno dei film evento della stagione cinematografica: “No Other Land” (Palestina, Norvegia/2024; 95’), il do Vai su Facebook

Pontecagnano, alloggio popolare occupato abusivamente: scatta l’ordine di sgombero; L’estate di Pontecagnano Faiano tra storia, cultura e divertimento; Faiano-Ornito, la segnalazione: La strada tra i boschi trasformata in discarica.

A Pontecagnano Faiano torna “Cinema al Verde” nel segno della pace: dieci i film in cartellone - È ai nastri di partenza la tredicesima edizione di "Cinema al Verde", storica rassegna cinematografica organizzata dalle associazioni Mascheranova e Foroscenica, in collaborazione con Legambiente Occh ... salernotoday.it scrive

Pontecagnano: grande successo per la decima edizione di "Cinema al Verde" - SalernoToday - social Pontecagnano Faiano Pontecagnano: grande successo per la decima edizione di "Cinema al Verde" La rassegna si è chiusa con la proiezione di Freaks out di uno dei principali registi italiani in ... Lo riporta salernotoday.it