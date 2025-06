A Palazzo Zanca anche le Partecipate fanno un bilancio Amam annuncia | Nuovi fonti per superare l' emergenza idrica

A Palazzo Zanca, tra bilanci e sfide, si respira un’aria di impegno e rinnovata speranza. Le partecipate del Comune si confrontano sui risultati raggiunti e le strategie future per affrontare l’emergenza idrica, con nuove fonti e iniziative fondamentali. È il momento di tracciare un bilancio reale e proiettarsi verso un domani più sostenibile e resiliente. La strada è tracciata, e il futuro dipende dall’azione condivisa di tutta la comunità.

Momento di bilancio per l'amministrazione comunale ma anche per tutte le società partecipate. Nel salone delle bandiere di Palazzo Zanca, ieri mattina si sono tirate le somme a tre anni dall'elezione del sindaco Federico Basile. Ad intervenire sono stati tutti gli assessori così come i vertici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

