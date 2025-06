A Palazzo Bonaparte a Roma la mostra Elliott Erwitt Icons

A Roma, nel suggestivo Palazzo Bonaparte, si apre una finestra sulla genialità di Elliott Erwitt, maestro indiscusso della fotografia contemporanea. La mostra "Elliott Erwitt. Icons" presenta 80 immagini che trasformano la quotidianità in poesia visiva, tra empatia e ironia. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’autore abbia catturato con leggerezza e profondità l’essenza stessa della gioia di vivere. Non perdere questa straordinaria celebrazione del suo talento!

Elliott Erwitt è stato uno dei maestri della fotografia contemporanea, ha saputo trasformare la vita quotidiana in poesia visiva, con empatia e ironia, e fino al 28 settembre Palazzo Bonaparte lo celebra con una mostra, "Elliott Erwitt. Icons", che raccoglie 80 celebri scatti. Con uno stile inconfondibile, irriverente, poetico, profondamente umano, Erwitt ha saputo catturare la leggerezza della gioia di vivere. Membro dal 1953 della storica agenzia Magnum, il fotografo nato a Parigi da genitori ebrei di origine russa, vissuto in Italia fino al 1938 e poi emigrato negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali, ha raccontato gli ultimi sessant'anni di storia e civiltà contemporanea, cogliendo gli aspetti più drammatici ma anche quelli più divertenti della vita.

