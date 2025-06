A Nicola Scamardella titolare del White Chill Out a Pozzuoli il Leone d’Oro di Venezia

Nel cuore di Venezia, il 27 giugno, un riconoscimento prestigioso ha celebrato l’eccellenza italiana: Nicola Scamardella, titolare del White Chill Out di Pozzuoli, ha ricevuto il Leone d’Oro al Merito al Gran Premio Internazionale. Un tributo alla sua straordinaria abilità imprenditoriale e all’impegno nel valorizzare la cultura e l’identità del territorio flegreo. Questa onorificenza sottolinea come passione e dedizione possano trasformare un ristorante in un simbolo di eccellenza.

Si è svolta oggi venerdì 27 giugno, nel Palazzo della Regione del Veneto, la cerimonia di premiazione del Gran Premio Internazionale di Venezia. Al napoletano Nicola Scamardella, titolare del ristorante White Chill Out Lungomare di Pozzuoli, è stato conferito il Leone d’Oro al Merito “per l’eccellenza imprenditoriale nel campo della ristorazione e per il contributo dato alla rinascita identitaria e culturale del territorio flegreo”. Il Gran Premio Internazionale di Venezia è tra i riconoscimenti più longevi e prestigiosi del panorama italiano. Ogni anno premia figure di spicco che, nei settori dell’arte, della cultura, dello spettacolo, della scienza, dello sport e dell’imprenditoria, si sono distinte per meriti, capacitò d’innovazione e impatto sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

