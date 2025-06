A Napoli il super computer più potente d' Italia | L' Ai al servizio di ricerca e sicurezza

A Napoli nasce Megaride, il supercomputer più potente d’Italia, simbolo di innovazione e progresso. Collocato nel cuore dell’Università Federico II, questo gioiello tecnologico potenzia la ricerca e la sicurezza, aprendo nuove frontiere per il nostro Paese. Alla sua inaugurazione hanno partecipato figure di spicco come la ministra Anna Maria Bernini e il sindaco Gaetano Manfredi, segnando un passo decisivo verso il futuro digitale dell’Italia.

Nasce a Napoli il super computer più potente d'Italia. Si chiama Megaride e si trova nel polo di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II. È stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, della ministra a Università e Ricerca Anna Maria Bernini, del sindaco Gaetano Manfredi e del.

Napoli non si è mai lasciata intimidire dalla complessità. Né da quella della storia, che qui si sedimenta in ogni piega urbana, né da quella della scienza, che oggi prende forma in uno dei suoi atenei più longevi. Alla Federico II, infatti, si lavora a una delle front

