A Montecitorio la borsa di Paolo Borsellino Cerimonia alla presenza del Presidente Mattarella

Nel cuore di Montecitorio, un momento di grande emozione e memoria si prepara a rivivere: lunedì 30 giugno alle 18, si terrà una cerimonia speciale in omaggio a Paolo Borsellino, alla presenza del Presidente Mattarella. La prima esposizione della borsa del giudice, simbolo di coraggio e giustizia, sarà svelata in questa occasione memorabile. Un tributo che rafforza il nostro impegno contro la mafia e per la legalità.

ROMA – Lunedì 30 giugno alle ore 18, nel Transatlantico di Montecitorio, si terrà la cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, nel corso della quale sarà presentata la prima esposizione della borsa che il giudice aveva con sé il giorno della strage di Via D’Amelio, il 19 luglio 1992. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Contributi e partecipazione dei figli di Paolo Borsellino e di Manuela Canale, figlia del tenente colonnello Carmelo Canale, tra i più stretti collaboratori di Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A Montecitorio la borsa di Paolo Borsellino. Cerimonia alla presenza del Presidente Mattarella

