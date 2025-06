A Molfetta torna Molfest il festival della cultura pop

A Molfetta torna MolFest, il festival della cultura pop che unisce creatività, divertimento e passione in un'esperienza unica. Nato dalla comunità, cresce grazie alla sua energia coinvolgente, offrendo ai visitatori un viaggio tra musica, arte e innovazione. Preparati a vivere momenti indimenticabili e a scoprire il meglio della scena pop italiana e internazionale. Non perdere l’appuntamento con l’evento più atteso dell’anno!

Tutto pronto per la nuova edizione di MolFest, festival della Cultura Pop, festival che nasce dalla comunità e vive grazie alla sua energia: creato con la gente, per la gente. L’evento, promosso dal Comune di Molfetta grazie al contributo della Regione Puglia e organizzato da LEG Live Emotion. 🔗 Leggi su Baritoday.it

"Dream Live Show – La Libertà di Sognare" 27 giugno 2025 – Molfetta (BA), Banchina San Domenico MolFest 2025 – Festival della Cultura Pop Molfetta si prepara a vivere una serata di pura magia e libertà con il "Dream Live Show – La Libertà di Sognare" p Vai su Facebook

