A Francesco Castagna il Premio Le Font | è il Ceo dell’Anno per la Consulenza strategica

Francesco Castagna, CEO di Agilae Srl e Sms Engineering, si aggiudica il prestigioso Premio Le Fonti 2023 come Ceo dell’Anno per la Consulenza Strategica. Questa onorificenza riconosce il suo straordinario contributo nel guidare con innovazione e visione strategica una PMI napoletana tra le prime a sostenere l’ecosistema della conoscenza. Un traguardo che celebra l’eccellenza italiana nel settore della consulenza e dell’imprenditoria.

Francesco Castagna, ceo di Agilae Srl e di Sms Engineering, è vincitore del Prestigioso Premio Le Fonti nella categoria speciale: Ceo dell’Anno per la Consulenza strategica e operativa in qualità di Ceo della Agilae Srl. Agilae è una Pmi innovativa nata nel 2018 a Napoli, fra le prime ad aderire all’Aic – Area Industria della Conoscenza promossa da Città della Scienza e Consorzio AT Bagnoli. Azienda attiva nel settore della consulenza manageriale, direzionale e strategica, con un forte focus su innovazione, sostenibilità, cybersecurity, gestione dei rischi e digital transformation. L’azienda è attualmente presente nella Fabbrica Italiana dell’Innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it