A Fiumicino lo scandalo corruzione si allarga | si indaga sulle luci di Natale e sui servizi ai disabili

A Fiumicino il mondo della trasparenza viene messo alla prova: un inchiesta scopre affidamenti truccati per milioni di euro, coinvolgendo servizi ai disabili, migranti, eventi culturali e addobbi natalizi. Un'ombra che mette in discussione l'integritĂ delle istituzioni locali e solleva domande cruciali sulla gestione pubblica. La veritĂ sta emergendo, ma cosa nascondono realmente queste luci di Natale e i progetti sociali? Continua a leggere.

Al centro dell'inchiesta ci sono affidamenti truccati per milioni di euro. Riguardando gli appalti per i servizi sociali destinati a disabili e migranti, attivitĂ culturali e turistiche, ma anche i bandi per le luminarie di Natale.