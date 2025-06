A cosa serve condannare un fatto se non si fa nulla per il degrado?

A cosa serve condannare un fatto se poi non si agisce per fermare il degrado? Dopo la violenta rissa al Cheope del 25 giugno, riceviamo una lettera di un lettore che riflette sull’andamento della nostra città. Piacenza, ormai teatro di episodi sempre più frequenti, sembra aver smarrito il senso di sicurezza e rispetto. È tempo di chiedersi: quale strada dobbiamo percorrere per restituire dignità e tranquillità a questa comunità?

Dopo la rissa e l’aggressione del Cheope mercoledì 25 giugno riceviamo e pubblichiamo una lettera di un lettore sull’accaduto. «L’ennesima rissa avvenuta in centro a Piacenza non è un fatto isolato né sorprendente: è semplicemente l’ulteriore conferma di come la città sia diventata, per molti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: fatto - cosa - serve - condannare

Sophie Codegoni lascia il pubblico senza parole: «Ecco cosa mi hanno fatto i miei amici» - Sophie Codegoni lascia il pubblico senza parole nel salotto de Le Iene, svelando cosa le hanno fatto i suoi amici.

“I sardi e la Sardegna non possono restare in silenzio. Di fronte a quanto sta accadendo in Palestina, non è più sufficiente esprimere solidarietà. Serve una presa di posizione netta, politica e istituzionale”. La presidente Alessandra Todde ha confermato la vol Vai su Facebook

Le Pen: “La condanna è una decisione politica. Violato lo stato di diritto”; Cosa dice la sentenza che ha condannato Delmastro e perché smentisce Donzelli; Cosa ha fatto Delmastro, e perché è stato condannato.

"Avete fatto condannare degli innocenti", Antonio Ciontoli contro i giornalisti - Prima di entrare in carcere Antonio Ciontoli attacca i giornalisti di “Quarto Grado”. Come scrive ilgiornale.it

Il ritorno dei condannati in Parlamento e i ladri in libertà: cosa c’è nei referendum della Lega al vaglio della Consulta. E perché possono spaccare ... - Il Fatto Quotidiano - SÌ AI CONDANNATI IN PARLAMENTO, NO AI LADRI IN CARCERE Ecco cosa c'è nei referendum di Lega e radicali al vaglio della Consulta. Scrive ilfattoquotidiano.it