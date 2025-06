A Cerano i forestali sequestrano un impianto di trattamento rifiuti

Un intervento decisivo che evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela dell'ambiente. I carabinieri forestali di Borgolavezzaro, in collaborazione con la polizia provinciale di Novara, hanno sequestrato un impianto di trattamento rifiuti a Cerano, scoprendo irregolarità che mettono a rischio la salute pubblica e il territorio. Un passo importante verso una gestione più responsabile e sostenibile dei nostri rifiuti, ma il lavoro non si ferma qui.

Sigilli ad un impianto di trattamento rifiuti nel novarese. I carabinieri forestali di Borgolavezzaro, insieme alla polizia provinciale di Novara, sono infatti intervenuti nei giorni scorsi a Cerano, per un controllo in un impianto dove venivano conferiti, trattati e recuperati rifiuti da.

