A Castelvetere sul Calore l' incontro Un legame in più su cui contare sul tema dell' affidamento familiare

A Castelvetere sul Calore, un incontro speciale mette in luce l'importanza di costruire legami solidi e affidabili nel contesto familiare. Intitolato “Un legame in più su cui contare”, l’evento del 30 giugno alle 18 nella Sala Consiliare si inserisce nel progetto “Percorsi sperimentali finalizzati alla promozione di affidamenti ed adozioni difficili”. Un'occasione per approfondire, condividere e rafforzare il valore dei legami familiari nelle situazioni più complesse.

“Un legame in più su cui contare” è il titolo dell’incontro in programma lunedì 30 giugno, alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di Castelvetere sul Calore. L’appuntamento rientra nel progetto “Percorsi sperimentali finalizzati alla promozione di affidamenti ed adozioni difficili”, portato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: castelvetere - calore - incontro - legame

