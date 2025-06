a camerota blitz dei militari del reparto carabinieri parco nazionale del cilento e vallo di diano

A Camerota, un'operazione tempestiva dei militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha portato al sequestro preventivo di un villaggio turistico in fase di costruzione. Situato in una delle aree pi√Ļ preziose e protette del parco, l'intervento mira a tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico di questa splendida regione, sottolineando l'importanza della salvaguardia del nostro patrimonio naturale e delle regole che lo preservano.

I militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di un villaggio turistico in corso di realizzazione, sito nel Comune di Camerota alla frazione Marina, a ridosso della linea di costa. In un'area di rilevantissima valenza ambientale, rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi del D.Lgs.