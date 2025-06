A Bruino c' è la Sagra dello gnocco fritto | un weekend di gusto birra e musica al Pala Insieme

palato di grandi e piccini con sapori autentici, musica coinvolgente e tanta allegria. Preparati a vivere un weekend all'insegna del buon cibo e della convivialità, dove ogni morso e ogni nota renderanno questa festa indimenticabile. Non perdere l'occasione di essere parte di questa tradizione che unisce gusto e divertimento in un'unica grande festa popolare!

Il prossimo fine settimana, a Bruino, il profumo inebriante del gnocco fritto invaderà l'aria, richiamando buongustai da ogni dove. Sabato 28 e domenica 29 giugno, il Pala Insieme di via San Rocco ospiterà l'imperdibile Sagra dello Gnocco Fritto, un appuntamento che promette di deliziare il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il 28 e 29 giugno torna lo Gnocco Fritto a Bruino! Vieni a gustarlo con tanta musica dal vivo, birre e gelati artigianali Vai su Facebook

