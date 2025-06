A Bologna il primo congresso Libdem per rifondare il centro riformista

A Bologna si accende una nuova speranza per il centro riformista: il primo congresso liberal-democratico, in programma il 28 e 29 giugno, promette di rivoluzionare il panorama politico italiano. Due giornate intense di confronto e idee, dove i protagonisti si impegnano a rifondare una proposta politica autentica e innovativa. Scopri di più su questa importante iniziativa e unisciti al cambiamento!

Due giorni a Bologna – 28 giugno e domenica 29 – per il primo congresso dei ne. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Bologna il primo congresso Libdem per rifondare il centro riformista

In questa notizia si parla di: bologna - primo - congresso - libdem

Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni - La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni.

Meno due giorni al nostro primo congresso nazionale. La mia intervista a Il Riformista. Vai su Facebook

Partito Liberaldemocratico (@Partito_Libdem) Vai su X

A Bologna il primo congresso Libdem per rifondare il centro riformista; Centro: Marattin, 'al via cantiere area LibDem, né con il campo largo né con Salvini'; Operazione Libdem. Chiacchierata con Luigi Marattin.

Centro: Marattin, 'al via cantiere area LibDem, né con il campo largo né con Salvini' - Ma per carità non chiamiamolo così: la prima cosa da fare sarà non ripetere gli errori che h ... Come scrive lanuovasardegna.it

Verso il centro? Il libdem Marattin traccia una possibile road map dopo la nomina al governo dell'ex Cisl Sbarra - Una volta innalzata, la tenda riformista, dice Marattin, " vuole comunque andare a formare una proposta politica – da una posizione fortemente minoritaria – con chi vuole abolire il Jobs Act, con chi ... Si legge su ilfoglio.it