82° Open d’Italia ottimo inizio degli azzurri | Laporta secondo E Molinari e Pavan noni

In Toscana, all’Argentario Golf Club, comincia bene l’82esimo Open d’Italia per l’Italia, che porta tre azzurri in top ten. Al comando l’inglese Dan Bradbury, precede di un colpo il pugliese e il norvegese Halvorsen. Ottimo inizio degli azzurri nell’ 82° Open d’Italia con tre in top ten. Francesco Laporta è al secondo posto con 65 (-5) colpi e Andrea Pavan ed Edoardo Molinari occupano il nono con 67 (-3) sull’impegnativo percorso dell’Argentario Golf Club (par 70) di Monte Argentario (Grosseto), dove è al comando con 64 (-6) l’inglese Dan Bradbury. E sono in alta classifica anche Jacopo Vecchi Fossa e Lorenzo Scalise, 18. 🔗 Leggi su Sportface.it