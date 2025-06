50 anni di Orienteering | festa riflessioni e progetti per il futuro della FISO alla viglia del Mondiale juniores in Trentino

Il 24 giugno 2025, la Biblioteca di Baselga di Piné ha fatto da cornice a un evento indimenticabile: i 50 anni di Orienteering in Italia. Un’occasione per riflettere sulla storia, le sfide superate e i progetti futuri di questo sport che unisce strategia, natura e passione. Con ospiti d’eccezione come il giornalista Franco Bragagna, l’evento ha celebrato un mezzo secolo di eccellenza, tracciando il cammino verso nuovi traguardi.

Il 24 giugno 2025, presso la Biblioteca di Baselga di Piné, si è tenuto l’evento celebrativo per i 50 anni dell’Orienteering in Italia, una giornata speciale promossa dalla FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento, con la presenza del presidente Alfio Giomi. Un traguardo importante per uno sport che unisce strategia, natura e passione. Il programma ha visto la partecipazione di Franco Bragagna, giornalista sportivo RAI, in qualità di moderatore, e di Valerio Piccioni, primo a prendere la parola in una serie di interventi che hanno raccontato il passato, il presente e soprattutto il futuro dell’Orienteering italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 50 anni di Orienteering: festa, riflessioni e progetti per il futuro della FISO alla viglia del Mondiale juniores in Trentino

In questa notizia si parla di: anni - orienteering - fiso - festa

JWOC2025: L'EVENTO SI TIENE DAL 26 GIUGNO AL 4 LUGLIO; LE NAZIONALI SI RITROVANO A LAVARONE PER IL CAMP DI FINE ANNO 13-15 DICEMBRE; SABATO A LAVARONE L'OSCAR DELL'ORIENTEERING.

Orienteering, Alfio Giomi ex presidente FIDAL nuovo presidente della FISO - Sportmediaset - Alfio Giomi, ex presidente delle FIDAL dal 2012 al 2020, e il nuovo presidente della FISO, ... sportmediaset.mediaset.it scrive