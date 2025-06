45º anniversario strage di Ustica Mattarella | Ricerchiamo verità Paesi amici aiutino La Russa | Basta silenzi reticenze e complicità

A 45 anni dalla tragedia di Ustica, il presidente Mattarella ribadisce l'importanza di non spegnere la domanda di giustizia, invitando tutti i paesi amici a collaborare e svelare la verità. È ora di superare silenzi, reticenze e complicità per fare luce su una delle pagine più oscure della nostra storia. La ricerca di verità deve unire, non dividere, affinché giustizia prevalga e il ricordo rimanga vivo.

A 45 anni dalla strage di Ustica, le massime istituzioni italiane tornano a chiedere verità su quanto accaduto. Il presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di non spegnere la domanda di giustizia: "La Repubblica non abbandona la ricerca della verità".

