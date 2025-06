4 Mosche di velluto grigio di Dario Argento torna al cinema | ecco il nuovo trailer!

Preparati a rivivere il brivido di Dario Argento come mai prima d'ora: il 14 luglio, "4 Mosche di Velluto Grigio" torna al cinema in versione restaurata 4K, regalando un’esperienza visiva mozzafiato. Per l’occasione, ecco il nuovo trailer che riaccende la suspense di questo classico del thriller italiano. Non perdere questa straordinaria occasione di riscoprire un capolavoro intramontabile, ora più vivido e coinvolgente che mai.

Il 14 luglio tornerà al cinema in versione restaurata 4k il classico del brivido di Dario Argento, 4 Mosche di velluto grigio. Ecco il nuovo trailer realizzato per l'occasione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - 4 Mosche di velluto grigio di Dario Argento torna al cinema: ecco il nuovo trailer!

In questa notizia si parla di: mosche - velluto - grigio - dario

#ComingSoon Il thriller cult di Dario Argento torna nelle sale italiane il prossimo , distribuito al cinema da CG Entertainment in collaborazione con Cat Pe Vai su Facebook

4 Mosche di velluto grigio di Dario Argento torna al cinema: ecco il nuovo trailer!; 4 mosche di velluto grigio; Il Trailer Ufficiale della versione integrale e restaurata del Film di Dario Argento - HD.

Il ritorno al cinema di “4 mosche di velluto grigio”: un classico di Dario Argento in versione restaurata - Il 14 luglio 2025, "4 mosche di velluto grigio" di Dario Argento torna al cinema in versione restaurata in 4K, con un prezzo speciale di 3 euro e 50 e un nuovo trailer. Segnala ecodelcinema.com

4 mosche di velluto grigio - Un thriller avvincente ed efficace, con tocchi di commedia e forti suggestioni oniriche. Si legge su mymovies.it