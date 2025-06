31^ edizione GiaveraFestival

31^ edizione del GiaveraFestival, intitolata “Il Mondo addosso”, promette un viaggio ricco di scoperte e emozioni. Questa manifestazione, cuore pulsante di incontri e scambi culturali, si rinnova ogni anno per rimanere fedele alla sua missione: essere un crocevia di voci, tradizioni e storie provenienti da tutto il mondo. In un percorso che abbraccia il presente e guarda al futuro, il festival invita tutti a vivere questa esperienza unica, creando ponti tra le culture e i cuori degli spettatori.

