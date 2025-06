30 anni Insieme ma non finisce qua | il tour estivo di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia

Lunga e emozionante avventura che ha scritto pagine indimenticabili, il tour estivo di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia promette ancora emozioni forti e sorrisi condivisi. Dopo tre decenni di amicizia, passione e successi, i due artisti si preparano a conquistare il pubblico con uno spettacolo che celebra il passato e guarda al futuro. La magia continua: non lasciatevi sfuggire questa straordinaria esperienza teatrale!

Alea iacta est, ormai il dado è tratto ed è tutto pronto per il primo appuntamento di "30 anni Insieme. ma non finisce qua” il trionfale tour di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia per celebrare i trent’anni di amicizia, di professione e soprattutto di vita insieme sul palcoscenico. La lunga e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: anni - insieme - finisce - tour

Ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano insieme al suo cane, viene portato in ospedale da un passante: è grave - Un grave episodio di violenza ha colpito Milano, dove un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato. In compagnia del suo cane Rottweiler, il giovane è stato trasportato in ospedale da un passante, giungendo al Fatebenefratelli in condizioni critiche.

#Eventi: il 30 luglio, all’Anfiteatro Falcone Borsellino di #ZafferanaEtnea (CT), il primo appuntamento di “30 anni Insieme… ma non finisce qua” il #tour di #SalvoLaRosa e #GiuseppeCastiglia Vai su Facebook

All'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea primo appuntamento con 30 anni Insieme ma non finisce qua il tour estivo di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia; “Dopo il tour faremo cose da soli. Per stare insieme dieci anni ci vuole tanto impegno, ci auguriamo di…; Taylor Swift: finisce l'Eras Tour. Dal libro alle gaffes sul palco, dal fidanzato al gatto, ecco tutto quello che bisogna sapere.

"30 anni Insieme ma non finisce qua": il tour estivo di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia - ma non finisce qua” il trionfale tour di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia per celebrare i ... Come scrive cataniatoday.it

Al via il tour “30 anni Insieme… ma non finisce qua” di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia - ma non finisce ... Da newsicilia.it