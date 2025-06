27 giugno 2022 | il giorno più caldo della storia di Viterbo

Il giorno più caldo della storia di Viterbo, il 27 giugno 2022, rimarrà impresso nella memoria collettiva. Tre parole—sole, cuore, amore—sono diventate simbolo di questa giornata infuocata, ma anche di un sentimento più profondo e condiviso. Ecco, di questa estate torrida e di emozioni forti, i viterbesi avrebbero preferito forse dimenticare, se non fosse per la forza di un ricordo che ancora oggi ci riscalda e ci unisce.

Dammi tre parole: sole, cuore, amore. Ecco, di questo mini-elenco trasformato in tormentone da Valeria Rossi i viterbesi avrebbero fatto volentieri a meno del sole, per lo meno tre anni fa esatti. Quella odierna, infatti, non è una data qualsiasi ma l’anniversario di quello che viene considerato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

