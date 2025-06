26 anni per Saelemaekers il belga risponde agli auguri della Roma | futuro in rossonero

In un giugno intenso, la Roma si prepara a fare i conti con le partenze e le strategie di mercato, mentre Saelemaekers, il talento belga, si conferma in rossonero. Tra sfoltimenti e plusvalenze, i club si muovono con decisione per rispettare gli impegni UEFA e rafforzare le proprie rose. Il futuro di alcuni protagonisti dipenderà dai prossimi giorni: tutto è ancora da scrivere, e il mercato è nel vivo.

Gente che va e gente che viene, più la prima che la seconda in un giugno in cui la Roma sta pensando a sfoltire la rosa per piazzare le plusvalenze necessarie a rispettare il settlement agreement con la UEFA. Prima di essere rimpiazzato da Massara, Ghisolfi ha racimolato più di qualche soldo utile alla causa, anche se uno tra Ndicka e Angelino dovrà abbandonare la capitale per arrivare all'obiettivo, e manca poco tempo per completare il tutto. Chi invece ha salutato per scadenza del prestito dal Milan è Alexis Saelemaekers, giocatore che ha dato tanto in un solo anno in giallorosso. 7 gol e 7 assist in 32 gare stagionali in maglia Roma, e lo score poteva essere anche più sostanzioso se non ci fosse stato il lungo stop ad inizio stagione per l'infortunio al piede, che lo ha costretto ai box per tutto il mandato Juric.