23 appuntamenti formativi per la master class della Cna sul nuovo codice degli appalti

La “MasterClass sul nuovo codice degli appalti” organizzata da CNA ha riscosso grande successo, con 23 appuntamenti formativi che hanno coinvolto professionisti e imprese. Ventitre sessioni, tutte in modalità online per garantire massima flessibilità, e un’occasione unica di incontro in presenza il 26 giugno, con la consegna degli attestati di partecipazione alla presenza di Silvio Calice, direttore regionale di CNA Abruzzo. Un percorso ricco di conoscenza e opportunità che si conclude con un brillante capitolo di crescita e collaborazione.

Ventitre appuntamenti formativi, tutti in modalità online. Si è chiuso giovedì 26 giugno – per una volta con la possibilità di partecipare anche in presenza vista la consegna degli attestati di partecipazione alla presenza del direttore regionale di Cna Abruzzo, Silvio Calice - la “MasterClass. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

