200 milioni uno staff personale e un jet | dentro il rinnovo di Ronaldo con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo sceglie di restare all'Al Nassr, siglando uno dei contratti più ricchi di sempre nello sport, con un ingaggio da 200 milioni di euro e un team di supporter dedicati. Ma non è solo una questione di cifra: il portoghese si prepara a scrivere nuove pagine della sua straordinaria carriera, in un contesto che combina passione, ambizione e innovazione. La storia continua, e il futuro promette ancora grandi emozioni.

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo rimane all'Al Nassr con uno dei contratti più ricchi della storia dello sport. L'attaccante portoghese ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto con la squadra saudita, in scadenza il prossimo 30 giugno, con un post condiviso sui canali ufficiali del club: "La storia continua. Cristiano Ronaldo rimane all'Al Nassr fino al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

