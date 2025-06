1ª edizione del Derby Metropolitano a Ruvo di Puglia

Il cuore pulsante del calcio giovanile si anima a Ruvo di Puglia con l'1170ª edizione del derby metropolitano! Lunedì 30 giugno, alle 17.00, sul campo comunale “F. Coppi”, i giovani talenti si sfideranno in un emozionante torneo di calcio a 7 non agonistico, promosso dalla Città Metropolitana di Bari. Un'occasione unica per vivere lo sport come motore di aggregazione e crescita, e per dimostrare che il vero vincitore è sempre lo spirito di squadra.

Lunedì 30 giugno, alle ore 17.00, nel campo sportivo comunale “F. Coppi” di Ruvo di Puglia, si terrà la 1ª Edizione del “Derby Metropolitano”, torneo di calcio a 7 non agonistico promosso dalla Città Metropolitana di Bari con il Servizio Programmazione della rete scolastica - Promozione e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

