19^ edizione della mostra Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola | 30 opere tra pittura scultura e fotografia

Scopri l’eccellenza dell’arte e della cultura nella XIX edizione di “Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola”. Dal 1° luglio 2025, nel suggestivo Loggiato Inferiore di Palazzo Doria Spinola a Genova, si aprono le porte a oltre trenta opere straordinarie tra pittura, scultura e fotografia. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e ispirazione, che promette di sorprendere e coinvolgere ogni visitatore. Non perdere questa straordinaria mostra!

Martedì 1° luglio 2025 alle ore 17, nel Loggiato Inferiore di Palazzo Doria Spinola (Prefettura) in largo Eros Lanfranco 1 a Genova, inaugura la XIX edizione della mostra collettiva “Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola”. L’esposizione presenta oltre trenta opere tra pittura, scultura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

