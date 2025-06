14enne trovata morta in una fabbrica di Bergamo | cosa sappiamo finora

Una tragedia scuote Bergamo: una ragazza di soli 14 anni è stata trovata senza vita in una fabbrica abbandonata, dopo essere scomparsa mercoledì sera. L’allarme è stato lanciato dai familiari, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa perdita improvvisa. La comunità si stringe attorno alla famiglia, cercando di fare luce su un episodio drammatico e ancora avvolto nel mistero.

Il corpo senza vita di una ragazzina di appena 14 anni è stato ritrovato nella vecchia fabbrica abbandonata Reggiani, nel bergamasco; a trovarla sarebbero stati uno zio e un cugino, dopo che l'adolescente era uscita di casa mercoledì senza più fare ritorno. L'allarme è stato dato attorno alle 20:30 di ieri, ma quando i soccorsi sono arrivati purtroppo per lei non c'era più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe avvenuta per una caduta dal tetto dell'edificio, ipotesi suffragata anche dalla presenza di diversi lividi sul corpo. La procura di Bergamo attualmente non esclude nessuna pista, dal tragico incidente fino al suicidio; ciò che si sa è che la giovane, originaria dell'Ucraina ma ormai da tempo residente in Italia con i nonni, si ritrovava spesso con il gruppo di amici nell'area dell'ex Reggiani, e non è quindi strano che si trovasse lì anche mercoledì.

