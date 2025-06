? L’Oroscopo dei Piccoli dal 27 giugno al 3 luglio 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni

Scopri l’oroscopo dei piccoli dal 27 giugno al 3 luglio 2025, un viaggio tra emozioni e scoperte pensato per bambini da 0 a 10 anni. Questa settimana, il cielo invita ad abbracciare nuove sensazioni e a rafforzare i legami familiari, stimolando la curiosità e il sorriso dei più piccoli. Prepariamoci a vivere momenti di crescita e divertimento, perché anche le stelle ci guidano verso un’estate ricca di magia e avventure!

Abbracciare emozioni nuove – Oroscopo dei piccoli dal 27 giugno al 3 luglio 2025.? Il cielo della settimana: Luna crescente in Bilancia, Venere in Gemelli e Saturno retrogrado in Pesci. La settimana si apre con la Luna crescente in Bilancia, che accende il bisogno di armonia e connessione, ma può anche rendere più vulnerabili alle tensioni nei rapporti. A fine settimana, Venere entra in Gemelli, portando leggerezza, chiacchiere, curiosità e voglia di raccontarsi. Intanto però Saturno retrogrado in Pesci continua il suo lavoro sottile: rallenta i ritmi, chiede profondità, spinge a guardare dentro.