ZTL dalla Regione il via libera alla circolazione nel Veneto dei veicoli per disabili

Una svolta importante per l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità nel Veneto. La Quinta Commissione regionale ha infatti approvato oggi un progetto di legge che consente ai veicoli per disabili autorizzati di circolare liberamente nelle zone a traffico limitato (ZTL). Un passo avanti concreto per garantire pari opportunità di mobilità e autonomia a tutti, contribuendo a rendere il territorio più accessibile e accogliente.

Votato e approvato oggi in Quinta Commissione regionale il Progetto di Legge per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per disabili autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), una misura concreta che punta a facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità.

In Veneto, via libera ai fuoristrada sui sentieri di montagna, dove fino a prima dell'entrata in vigore di questa legge era vietata la circolazione dei veicoli a motore, comprese le motoslitte.

