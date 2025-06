Ztl | blitz della Municipale per limitare gli accessi abusivi

La lotta contro gli accessi abusivi alla Zona a Traffico Limitato si intensifica con un blitz della Municipale, che sta monitorando costantemente gli ingressi per tutelare la quiete e la sicurezza cittadina. Con più pattuglie schierate e controlli serrati, l’obiettivo è scoraggiare le violazioni e preservare l’ordine urbano. Un passo deciso per garantire un ambiente più sicuro e rispettoso delle regole, anche grazie alla collaborazione dei cittadini attenti e consapevoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da qualche giorno la Polizia Municipale sta presidiando con frequenza gli accessi alla Zona a Traffico Limitato. Abbiamo notato e alcuni nostri lettori hanno confermato, la nostra impressione che piĂą di una pattuglia di Vigili, stazioni per servizi di sorveglianza mirata agli ingressi dell’area della CittĂ che, secondo le Ordinanze sindacali, è interdetta al traffico veicolare. Evidentemente il servizio di controllo è stato predisposto perchĂ© sono state segnalati piĂą volte accessi abusivi da parte di veicoli che, con ogni evidenza, non appaiono autorizzati al transito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ztl: blitz della Municipale per limitare gli accessi abusivi

